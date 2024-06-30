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Trabzonspor, Nwakaeme'yi KAP'a bildirdi! Maliyeti ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor, Nwakaeme&#039;yi KAP&#039;a bildirdi! Maliyeti ortaya çıktı
Trabzonspor, Nwakaeme, Kap, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Anthony Nnaduzor Nwakaeme transferini Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yıldız oyuncunun maliyeti ortaya çıktı.

Trabzonspor, yeni transferi Nwakaeme'nin sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada; "Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır.

MALİYETİ AÇIKLANDI

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 1.575.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %2,9'u oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur." denildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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