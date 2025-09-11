Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trabzonspor tarihine geçti: Onana, 200. yabancı futbolcu oldu

Trabzonspor tarihine geçti: Onana, 200. yabancı futbolcu oldu

Trabzonspor, Manchester United’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana ile yabancı futbolcu transferinde 200’üncü isme ulaştı. Başkan Ertuğrul Doğan döneminde ise toplam 30 yabancı oyuncu bordo-mavili formayı giydi.

Mart 2023’te başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan döneminde Trabzonspor, 30 yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, 2025-2026 sezonu öncesi ilk transferini Portekiz’in Estoril kulübünden Wagner Pina ile gerçekleştirdi. 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu bu kez bonservisiyle kadroya katılırken, Felipe Augusto da transfer edildi. Kazeem Olaigbe, Chirst Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ernest Muçi ve son olarak Andre Onana bordo-mavili takıma dahil oldu.

EN ÇOK BREZİLYALI FUTBOLCU

Trabzonspor, bugüne kadar 54 farklı ülkeden oyuncu transfer etti. Bordo-mavililer, en çok Brezilya’dan (19 futbolcu) futbolcuyu kadrosuna kattı. Bu ülkeyi Belçika (9), Slovakya ve Polonya (8’er) transfer takip etti.

DOĞAN DÖNEMİNDE 30 TRANSFER

Ertuğrul Doğan yönetiminde bugüne kadar kadroya katılan yabancı futbolcular şunlar oldu: Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu (İkinci kez), Bakic, Meunier, Nwakaeme (İkinci kez), Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Felipe Augusto, Kazeem Olaigbe, Chirst Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ernest Muçi ve Andre Onana.

TRABZONSPOR'UN 4'ÜNCÜ KAMERUNLUSU

Andre Onana, bordo-mavili kulübün tarihindeki 4’üncü Kamerunlu futbolcu oldu. Trabzonspor daha önce Rigobert Song, Stephane Mbia ve Junior Nestor Mise Mise’yi kadrosunda bulundurmuştu.

