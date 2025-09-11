Trabzonspor yeni kalecisine kavuştu: Andre Onana imza için Türkiye'de

Uğurcan Çakır'ın 3 milyon euroluk bonusla birlikte 36 milyon euroyu bulan rekor bonservis ile Galatasaray'a transferine onay veren Trabzonspor, yeni kalecisine kavuştu. Manchester United'dan kiralanan Andre Onana, bordo-mavililere transfer sürecini tamamlamak için Türkiye'ye geldi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Türkiye yolculuğu öncesi Onana'nın Trabzonspor formalı fotoğrafını paylaştı

FENERBAHÇE MAÇINA YETİŞTİ

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan 29 yaşındaki kaleci, teknik direktör Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde, Süper Lig'de 14 Eylül Pazar günü deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçında sahada olacak.

KİRALAMA ÜCRETİ YOK

Trabzonspor, 2023 yazında Serie A ekibi Inter'den 50 milyon euro bonservis karşılığında Manchester United'ın yolunu tutan kaleci için kiralama bedeli ödemeyecek.

ONANA'NIN KARİYERİ

Barcelona altyapısından çıkan Andre Onana, kariyerinde daha önce Ajax ve Inter formaları da giydi. Kamerunlu kaleci, Manchester United'da 102 maça çıktı ve 24 kez kalesini gole kapattı. Tecrübeli dile bekçisi, Kamerunlu Milli Takımı ile 48 karşılaşmada görev aldı.