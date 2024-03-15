Trabzonspor, Thomas Meunier’e iyi geldi, yeniden doğdu

Trabzonspor’un yeni transferi Thomas Meunier, kısa sürede gösterdiği performansla millî forma hayaline yeniden kavuştu.

En son Belçika’nın Almanya ile 28 Mart 2023 tarihinde oynadığı dostluk maçının kadrosuna çağrılan Meunier, sonrasında üst üste gelen sakatlıklar ve performans düşüklüğü sebebiyle millî formadan uzaklaşmıştı. Devre arasında yaptığı tercih Meunier’in yeniden görünür olmasını sağladı.

TEDESCO DENEYECEK

Dortmund’dan ayrılarak Trabzonspor’a katılan Belçikalı oyuncu, bordo mavili formayı giydiği ilk günden bu yana adından söz ettirmeyi başardı. İlk üç maçında üç asist yapan 32 yaşındaki oyuncu, millî takım teknik direktörü Domenico Tedesco’nun da dikkatini çekti. Takımın başına geçtiğimiz ay getirilen Tedesco, Belçika’nın İrlanda ve İngiltere ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna Meunier’i de dâhil etti.

DEV MAÇ MELER'İN

Hafta sonunda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler, kariyerinde üçüncü defa iki takım arasındaki bir maçta düdük çalacak. Diğer iki maçı da Trabzonspor kazandı. MHK, atamanın ‘yapay zekâ’ ile yapıldığını açıkladı.