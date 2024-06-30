Trabzonspor ve Galatasaray Reus için karşı karşıya!

Düzenleyen: Ahmet Polat 30 Haziran 2024 22:27 - Güncelleme: 30 Haziran 2024 22:30 - Güncelleme:

Marco Reus, Borussia Dortmund, Süper Lig, Haber

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Galatasaray ve Trabzonspor, Borussia Dortmund'dan ayrılan Marco Reus'u kadrosuna katma istiyor. Reus'un adı daha önce Beşiktaş ile anılmıştı.