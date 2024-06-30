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Trabzonspor ve Galatasaray Reus için karşı karşıya!

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Trabzonspor ve Galatasaray Reus için karşı karşıya!
Marco Reus, Borussia Dortmund, Süper Lig, Haber

Spor Haberleri

Galatasaray ve Trabzonspor, Borussia Dortmund'dan ayrılan Marco Reus'u kadrosuna katma istiyor. Reus'un adı daha önce Beşiktaş ile anılmıştı.

Marco Reus sözleşmesinin bitmesinin ardından Borussia Dortmund'dan ayrıldı. 

Alman Bild gazetesi, Süper Lig devlerinin yıldız oyuncunun peşinde olduğunu yazdı.

Trabzonspor ve Galatasaray Reus için karşı karşıya! - 1. Resim

SÜPER LİG DEVLERİNİN RADARINDA

Habere göre Galatasaray ve Trabzonspor, 35 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Borussia Dortmund'da 12 yıl geçiren Marco Reus, 429 maçta 170 gol, 131 asistlik performans gösterdi.

Reus, Alman devinde 5 kupa kazandı.

Düzenleyen:  - Spor
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