Trabzonspor ve Galatasaray Reus için karşı karşıya!
Düzenleyen: Ahmet Polat- Güncelleme:
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Galatasaray ve Trabzonspor, Borussia Dortmund'dan ayrılan Marco Reus'u kadrosuna katma istiyor. Reus'un adı daha önce Beşiktaş ile anılmıştı.
Marco Reus sözleşmesinin bitmesinin ardından Borussia Dortmund'dan ayrıldı.
Alman Bild gazetesi, Süper Lig devlerinin yıldız oyuncunun peşinde olduğunu yazdı.
SÜPER LİG DEVLERİNİN RADARINDA
Habere göre Galatasaray ve Trabzonspor, 35 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Borussia Dortmund'da 12 yıl geçiren Marco Reus, 429 maçta 170 gol, 131 asistlik performans gösterdi.
Reus, Alman devinde 5 kupa kazandı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor