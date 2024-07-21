Trabzonspor West Bromwich Albion'dan eski yıldızı Okay Yokuşlu'yu transfer ediyor

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 21 Temmuz 2024 10:02 - Güncelleme: 21 Temmuz 2024 10:11 - Güncelleme:

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Süper Lig'de zirveye oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, eski yıldızı Okay Yokuşlu'yu transfer etmek için harekete geçti. Milli futbolcu bordo-mavili takıma dönmeyi kabul ederken, West Bromwich Albion ile son pazarlıkların yapıldığı ifade ediliyor.