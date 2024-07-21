Trabzonspor West Bromwich Albion'dan eski yıldızı Okay Yokuşlu'yu transfer ediyor
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Süper Lig'de zirveye oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, eski yıldızı Okay Yokuşlu'yu transfer etmek için harekete geçti. Milli futbolcu bordo-mavili takıma dönmeyi kabul ederken, West Bromwich Albion ile son pazarlıkların yapıldığı ifade ediliyor.
Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezonda zirveyi hedefleyen Trabzonspor, transferde yoğun mesai harcıyor. Karadeniz ekibinin son hedefi Okay Yokuşlu.
OKAY YOKUŞLU TRABZON'A DÖNÜYOR
61 Saat'in haberine göre Fırtına, İngiliz ekibi West Bromwich Albion ile Okay Yokuşlu transferi için anlaşmaya yakın.
Milli futbolcunun bordo-mavili ekibe imza atmayı kabul ettiği ve prosedürlerin tamamlanması sonrasında transferin resmiyete kavuşacağı ifade ediliyor.
Okay Yokuşlu daha önce 2015-2018 yılları arasında Trabzonspor'da forma giymiş ve 2018 yılında 6 milyon euro karşılığında Celta Vigo'ya transfer olmuştu.
30 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon İngiliz ekibi West Bromwich'te 48 maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asist yaptı.