Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Mustafa Eskihellaç'ın son durumu

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Gaziantep FK maçında sakatlık geçiren Mustafa Eskihellaç'ın sağlık durumuyla ilgili bordo-mavili kulübün internet sitesine açıklamada bulundu.

"AĞRISI DEVAM EDİYOR"

Baldırında kanama ve ödem tespit edilen 28 yaşındaki oyuncu hakkında Ahmet Beşir, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 6'ncı haftasında oynadığımız Gaziantep FK karşılaşmasının son dakikalarında rakibinin darbesi sonucunda sağ alt baldırında kanama ve ödem oluşan oyuncumuz Mustafa Eskihellaç'ın yapılan fiziksel testler sırasında ağrısının devam etmesi nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Ayrıca futbolcumuzun bireysel çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam etmesine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.