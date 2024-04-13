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Trabzonspor'dan Trezeguet açıklaması! Sivasspor maçında sakatlanmıştı

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Trabzonspor&#039;dan Trezeguet açıklaması! Sivasspor maçında sakatlanmıştı

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Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Sivasspor maçında sakatlanan Mahmoud Trezeguet'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Trabzonspor'da Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanan Mahmoud Trezeguet'nin sol arka adalesinde yaralanma tespit edildiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Ahmet Beşir, karşılaşmanın ikinci yarısına çıkamayan Trezeguet'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Trabzonspor'dan Trezeguet açıklaması! Sivasspor maçında sakatlanmıştı - 1. Resim

Beşir, "Futbol A takımımızın EMS Yapı Sivasspor ile oynadığı karşılaşma sırasında ağrı hisseden ve devre arasında oyundan alınan oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'nin yapılan muayenesi ve MR görüntülemesi sonucunda sol arka adalesinde (hamstring kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

Trezeguet'in 33. haftada oynanacak Kayserispor mücadelesinde oynaması beklenmiyor.

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