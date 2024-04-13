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Nelsson Galatasaray'a veda ediyor! Kasaya en az 18 milyon euro girecek

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Spor Haberleri

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Victor Nelsson'un sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor. Avrupa'dan talipleri olan Danimarkalı stopere İspanya ve İtalya'dan teklif geldiği öğrenildi.

Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

Sezon başı teklifler almasına rağmen takımda kalan Victor Nelsson olmak üzere bazı isimlerle yolların ayrılacağı öğrenildi.

İspanya ve İtalya'dan talipleri olan Nelsson'u satmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, 18-22 milyon euro arası gelir hedefliyor.

Nelsson Galatasaray'a veda ediyor! Kasaya en az 18 milyon euro girecek - 1. Resim

NELSSON'A İSPANYA VE İTALYA'DAN TALİP ÇIKTI

Geçen yıl Sevilla'dan gelen 14 milyon euroluk teklifi az bulduğu gerekçesiyle kabul etmeyen yönetimin, 20 milyon euroya yaklaşan teklifleri kabul edebileceği konuşuluyor.

Galatasaray'daki misyonunu doldurduğunu yakın çevresine söyleyen Nelsson'un ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İspanya ya da İtalya'da oynamayı planlayan Danimarkalı oyuncunun Galatasaray'a şampiyon olarak veda etmek istediği belirtildi. 

Öte yandan bu sezon kadroya katılan Zaha ve Tete için gelen tekliflerin değerlendirileceği ve kiralık sözleşmesi bitecek olan Ndombele ve Vinicius ile de devam edilmeyeceği iddia ediliyor.

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