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Haberler > Spor > Trabzonsporlu futbolculardan TFF'ye protesto! Hareketsiz durdular

Trabzonsporlu futbolculardan TFF'ye protesto! Hareketsiz durdular

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonsporlu futbolculardan TFF&#039;ye protesto! Hareketsiz durdular

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonsporlu futbolcular, Konyaspor maçının ilk dakikasında TFF'yi protesto etti. Bir dakikalık protestonun ardından Trabzonsporlu oyuncular maça devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oldu.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası 2 kulüp PDFK'ya sevk edilmişti. Bugün, PDFK verilen cezaları açıkladı. Bordo mavililer maçın başında TFF'yi protesto etti.

Başlangıç düdüğünün çalınmasıyla birlikte Trabzonsporlu futbolcular kendi yarı sahasının ortasına gelip hareketsiz durdu. Bu sırada Konyasporlu oyuncular kendi yarı sahasında top çevirdi.

Bir dakikalık protestonun ardından Trabzonsporlu oyuncular maça devam etti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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