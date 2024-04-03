Trabzonsporlu futbolculardan TFF'ye protesto! Hareketsiz durdular

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Nisan 2024 20:42 - Güncelleme: 3 Nisan 2024 20:46 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Trabzonsporlu futbolcular, Konyaspor maçının ilk dakikasında TFF'yi protesto etti. Bir dakikalık protestonun ardından Trabzonsporlu oyuncular maça devam etti.