Trabzonsporlu futbolculardan TFF'ye protesto! Hareketsiz durdular
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trabzonsporlu futbolcular, Konyaspor maçının ilk dakikasında TFF'yi protesto etti. Bir dakikalık protestonun ardından Trabzonsporlu oyuncular maça devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oldu.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası 2 kulüp PDFK'ya sevk edilmişti. Bugün, PDFK verilen cezaları açıkladı. Bordo mavililer maçın başında TFF'yi protesto etti.
Başlangıç düdüğünün çalınmasıyla birlikte Trabzonsporlu futbolcular kendi yarı sahasının ortasına gelip hareketsiz durdu. Bu sırada Konyasporlu oyuncular kendi yarı sahasında top çevirdi.
Bir dakikalık protestonun ardından Trabzonsporlu oyuncular maça devam etti.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi