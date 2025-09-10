Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı öncesi en güvendiği isim belli oldu! Golsüz geçmiyor

Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı öncesi en güvendiği isim belli oldu! Golsüz geçmiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trabzonspor&#039;un Fenerbahçe maçı öncesi en güvendiği isim belli oldu! Golsüz geçmiyor
Trabzonspor, Onuachu, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor'un gol yollarında en güvendiği isimlerin başında Paul Onuachu geliyor.

Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavili renklerle çıktığı ilk 4 maçında attığı 2 gol ile takımında sezonun ilk haftalarında en golcü başlangıcı yapan isim oldu.

Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı öncesi en güvendiği isim belli oldu! Golsüz geçmiyor - 1. Resim

GOLLE BAŞLADI

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibi, eski golcüsüyle güldü. Onuachu, ligin 4. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada da takımının golünü kaydeden isim oldu.

Ligin ilk 4 haftasında 4 gol kaydeden Trabzonspor'da Onuachu, 2 gol ile skora en çok katkı veren isim oldu. Nijeryalı oyuncuyu birer golle Augusto ve Savic, takip etti.

Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı öncesi en güvendiği isim belli oldu! Golsüz geçmiyor - 2. Resim

29 MAÇTA 19 GOL

Onuachu, Trabzonspor formasıyla 29 resmi karşılaşmada 19 gole imza attı. 2023-2024 sezonunda ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 25 karşılaşmada 17 kez rakip fileleri havalandırıp takımının en golcü oyuncusu olarak sezonu tamamlayan Onuachu, bu sezon da 4 maçta 2 gol kaydetmeyi başardı.

Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı öncesi en güvendiği isim belli oldu! Golsüz geçmiyor - 3. Resim

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA GOLLERİ VAR

Onuachu, ilk sezonunda üç büyük rakipleri karşısında oynanan maçlarda da takımına gol katkısı yaptı.

Nijeryalı oyuncu, 2023-2024 sezonunda kiralık oynadığı dönemde Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği karşılaşmalarda 1'er gol kaydetti.

Bordo-mavili takımın golcüsü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un Beşiktaş'a 3-2 yenildiği karşılaşmada da 1 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
