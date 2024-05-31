Trabzonspor'un stoperi Rayyan Baniya'dan kupa mesajı

Trabzonspor’un Benin asıllı Türk stoperi Rayyan Baniya, önümüzdeki sezon yeniden büyük başarılar kazanmak için çalışacaklarını söyledi.

Geride kalan sezonun kendileri açısından iyi geçmediğini söyleyen Trabzonspor’un Benin asıllı Türk stoperi Rayyan Baniya “Her şeye yeniden başlayacağız. Hedefim; bu güzel kulüpte iyi oynamak, kendimi ve yeteneklerimi göstermek, kupalar havaya kaldırmak” diye konuştu. Kulübün dergisine röportaj veren tecrübeli oyuncu “Bunu mutlaka başaracağımızı düşünüyorum” dedi.

"TRABZONSPOR'A GELMEK SEVİYE ATLAMAK DEMEKTİR"

Geldiğinde çok heyecanlı olduğunu ve bu heyecanını hiç kaybetmediğini aktaran Baniya, “Karagümrük’ten Trabzonspor’a geldim. Bu benim için seviye atlamak demek. Daha çok çalışıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz” dedi.

Genç takımdayken kanatlarda görev aldığını söyleyen Baniya “O zamanlar şimdiki olduğu gibi uzun boylu değildim. Hızlı bir oyuncuydum. Boyum uzayınca beni stoperde denediler. Başarılı olunca da değiştirmediler” ifadelerini kullandı.

"SAHAYA ODAKLANIRIM"

Rayyan Baniya, maçlardan önce iyi motive olduğunu ve sadece sahaya odaklandığını söylerken “Bunu engelleyecek şeylerden uzak dururum. Telefonuma bile bakmam” diye konuştu.