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    • Transfer sezonunun kapanmasına sayılı saatler kala Ali Koç'tan son bir bomba daha! 25 maçta 15 gol 5 asist yapan Brezilyalı forveti Samandıra'ya indiriyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Fanatik
    - Güncelleme:
    Transfer sezonunun kapanmasına sayılı saatler kala Ali Koç&#039;tan son bir bomba daha! 25 maçta 15 gol 5 asist yapan Brezilyalı forveti Samandıra&#039;ya indiriyor
    Fenerbahçe, Haber

    Spor Haberleri  / Fanatik

    9 yıllık şampiyonluk özlemine artık bir son vermek isteyen Ali Koç; Krunic, Çağlar Söyüncü ve Bonucci bombalarının ardından 3 yıldızı daha gündemine aldı. Sarı Lacivertli yönetimin 25 maçta 15 gol 5 asist yapan Brezilyalı golcü için görüşmelere devam ettiği belirtilirken, Fenerbahçe'de her an sürpriz gelişmelerin olabileceği bildirildi.

    Devre arası transfer döneminde Krunic, Bonucci ve Çağlar Söyüncü'yü İstanbul'a indiren Fenerbahçe bir sürpriz daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı Lacivertli yöneticiler 3 yıldızla daha görüşmelere başladığı bildirilirken, bu futbolcular arasında 25 maçta 15 gol 5 asist yapan Saldanha'nın olması büyük dikkat çekti.

    FENERBAHÇE ARABİSTAN'TAN YILDIZ ÇEKMEK İSTİYOR

    Partizan’ın yıldızı Matheus Saldanha, listedeki 1 numaralı isim konumunda. Çok zor olsa da Brezilyalı yıldız için bir girişim daha yapılabilir. Fenerbahçe’nin ayrıca özellikle Suudi Arabistan pazarını taradığı kaydedildi. 

    Transfer sezonunun kapanmasına sayılı saatler kala Ali Koç'tan son bir bomba daha! 25 maçta 15 gol 5 asist yapan Brezilyalı forveti Samandıra'ya indiriyor

    MİCAHEL - JOTA VE OKHDOOD SÜRPRİZİ

    Suudiler son dönemde dünyaca ünlü yıldızları ülkeye getirerek büyük sükse yaptı. Bu ülkedeki transfer pazarında hareketlilik arttı. Hücum hattını güçlendirmeyi planlayan Sarı-Lacivertliler’in, Al-Hilal forması giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Michael’in durumunu araştırdığı iddia edildi. Ayrıca Al-Ittihad’lı kanat oyuncusu Jota ve ’lu bir başka kanat oyuncusu Alex Collado’nın da adaylar arasında yer aldığı öne sürüldü.

    Transfer sezonunun kapanmasına sayılı saatler kala Ali Koç'tan son bir bomba daha! 25 maçta 15 gol 5 asist yapan Brezilyalı forveti Samandıra'ya indiriyor

    SALDANA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

    Yönetim gerekli takviyeleri yaptığı için son gün sadece iyi bir fırsat çıkması halinde bunu değerlendirmeye çalışacak. Saldanha, bu sezon Partizan formasıyla çıktığı 25 maçta 15 gol ve 5 asiste imza attı. Michael, bu sezon Al-Hilal forması giydiği 25 maçta 4 gol, 7 asistlik katkı yaptı. Jota, bu sezon Al-Ittihad ile çıktığı 11 maçta 2 kez ağları havalandırdı. Alex Collado ise Al-Okhdood forması ile 19 maçta forma giydi ve 1 asist üretti.

    Fenerbahçe'nin transferleri hakkında 'BTV' kanalında yorumlarda bulunan Ümit Özat, Saldanha için 'tamamen menajer oyunu, bu futbolcuları Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a yazarlar sonra bu kulüpler yüzlerine bakmadıkları zaman Anadolu takımlarından birine satarlar' ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Fanatik
    Fenerbahçe
    Haberler > Spor > Transfer sezonunun kapanmasına sayılı saatler kala Ali Koç'tan son bir bomba daha! 25 maçta 15 gol 5 asist yapan Brezilyalı forveti Samandıra'ya indiriyor
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