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Trendyol Süper Lig'den düşen üçüncü takım belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trendyol Süper Lig&#039;den düşen üçüncü takım belli oldu
Fatih Karagümrük, Pendikspor, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'den düşen üçüncü takım Pendikspor oldu. İstanbul ekibi, yarın oynayacağı maçı kazansa bile averajla alt lige düştü.

VavaCars Fatih Karagümrük'ün, Yılport Samsunspor'u 3-1 mağlup etmesiyle Pendikspor ligden düştü.

AVERAJLA DÜŞMESİ KESİNLEŞTİ

Karagümrük bu galibiyetle puanını 40'a yükseltti. Bir maçı eksik MKE Ankaragücü de 40 puana sahip. 37 puanı bulunan Pendikspor yarın oynayacağı Gaziantep FK maçını kazanıp 40 puana ulaşsa dahi üçlü averajda Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü'nün gerisinde kaldığı için ligden düşmesi son maçı öncesinde kesinleşti.

Daha önce Süper Lig'den düşmesi kesinleşen takımlar İstanbulspor ve VavaCars Fatih Karagümrük olmuştu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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