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Türkiye - Çekya maçının adamı Barış Alper Yılmaz oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye - Çekya maçının adamı Barış Alper Yılmaz oldu
Euro 2024, Türkiye Çekya, Barış Alper Yılmaz, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024'te grubun son maçında Türkiye ve Çekya karşılaştı. Türkiye sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından UEFA tarafından verilen maçın adamı ödülü sahibini buldu. Ödülü kazanan futbolcu Barış Alper Yılmaz oldu.

EURO 2024 F Grubunun son karşılaşmasında Türkiye, Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Türkiye'nin son 16'da rakibi Avusturya oldu.

MAÇIN ADAMI BELLİ OLDU

Çekya karşısında 1.golde büyük katkısı olan ve sağ kanattan yaptığı bindirmelerle Çekya kalesinde tehlikeler oluşturan Barış Alper Yılmaz maçın adamı seçildi.

Türkiye - Çekya maçının adamı Barış Alper Yılmaz oldu - 1. Resim

UEFA Teknik Gözlemci Heyeti, Barış Alper için şu ifadeleri kullandı:
 "Çekya savunmasının arkasındaki boşluklara topu taşıyarak ve tehlikeli ortalar yaparak oyunda sürekli bir tehdit oluşturdu."
 
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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