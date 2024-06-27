Türkiye - Çekya maçının adamı Barış Alper Yılmaz oldu
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
EURO 2024'te grubun son maçında Türkiye ve Çekya karşılaştı. Türkiye sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından UEFA tarafından verilen maçın adamı ödülü sahibini buldu. Ödülü kazanan futbolcu Barış Alper Yılmaz oldu.
EURO 2024 F Grubunun son karşılaşmasında Türkiye, Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Türkiye'nin son 16'da rakibi Avusturya oldu.
MAÇIN ADAMI BELLİ OLDU
Çekya karşısında 1.golde büyük katkısı olan ve sağ kanattan yaptığı bindirmelerle Çekya kalesinde tehlikeler oluşturan Barış Alper Yılmaz maçın adamı seçildi.
UEFA Teknik Gözlemci Heyeti, Barış Alper için şu ifadeleri kullandı:
"Çekya savunmasının arkasındaki boşluklara topu taşıyarak ve tehlikeli ortalar yaparak oyunda sürekli bir tehdit oluşturdu."
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi