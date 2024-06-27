Türkiye - Çekya maçının adamı Barış Alper Yılmaz oldu

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Haziran 2024 00:11 - Güncelleme: 27 Haziran 2024 00:21 - Güncelleme:

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Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

EURO 2024'te grubun son maçında Türkiye ve Çekya karşılaştı. Türkiye sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından UEFA tarafından verilen maçın adamı ödülü sahibini buldu. Ödülü kazanan futbolcu Barış Alper Yılmaz oldu.