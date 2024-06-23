Türkiye gazetesi yazarları değerlendirdi: Boyumuzun ölçüsünü aldık

EURO 2024'e Gürcistan zaferiyle başlayan Türkiye, 2. sınavında Portekiz'e teslim oldu. Savunmada büyük hatalar yapan Milli Takımımız, gruptan çıkma şansını son maça bıraktı. 3-0 Portekiz üstünlüğüyle biten karşılaşmanın ardından Türkiye gazetesi yazarları da maçı değerlendirdi.

Bizim takımın teknik direktörü Montella’ya sorular sormak isteriz…

Kazanmış bir takımın ilk on birinde dört ismi neden değişir? Sakatlık falan filan yoksa tabii... Bu değişiklikler kim? Zeki, Yunus, kaleci Altay ve Kerem… Tabii sorularıma devam ediyorum; maçın galibi 3-0’dan sonra Portekiz olacağı belliyken ilk on birde yer vermediğin Arda’nın ne işi var arkadaş oyunda? Yani bu çocuğu moral olarak da sıfıra mı vurdurmak istiyorsunuz?

Madem İsmail 58’de oyuna girebilecek kadar iyileşmiş de, neden on birde yok?

Devam edelim…

Elinde bu Barış Alper’den başka santrfor oynayacak adam yok mu yahu? Hem Barış Alper’i bitiriyorsun hem de millî takımın bir son adamını yok ediyorsun!

LEAO BİZİ DAĞITTI

Portekiz’de ilk yarı Rafael Leao diye bir adam seyrettik, ön solda. Tozumuzu attı ama en küçük bir önlem görmedi.

Altay kardeşimiz rakibin birinci golünde dikkat edin çift elle plonjon yapmaya çalışıyor. Belki bunu kimse yazıp yorumlamayacak ama böyle bir pozisyonda topa tek elle gidersiniz. İkinci golde yani bizim Samet’in kendi kalemize attığı golde neden kaleni hemen boşaltıp fırlıyorsun yani? Tabii buna benzer bir sürü eleştiri yöneltebiliriz.

1 PUAN ALIRIZ HERHALDE

Şimdi millî takım, bu yenilgiden önce bir beraberlikle biten grubun diğer maçı sayesinde tabii ki bir avantaj elde etti. Peki, Montella kafayı değiştirmezse biz hiç olmazsa bu Çekya ile berabere kalamaz mıyız? Bekleyip göreceğiz. Futbolda özellikle liglerde veya turnuvalarda şayet bir takım kazanmışsa o takımın kadrosu, şartlar uygunsa dört oyuncuyla değişime uğramaz!

Portekiz’in teknik direktörü Roberto Martinez maçtan bir gün önce bizim takım için şunları söylemişti: Hücum futbolu oynuyorlar ama savunmaya çok fazla önem vermiyorlar… Gürcüler karşısındaki turnuvaya yaptığımız bol gollü galibiyet bu defomuzu örtmüştü. Ancak rakip biraz kalburüstü olunca defomuz apaçık ortaya çıktı. Muhtemelen Montella da bu fikre sahipti. O yüzden sahaya sürdüğü on bir anlaşılabilir. Hem sol kanatta çok etkili bir oyuncu olan Leao’yu durdurabilmek hem de sol bekteki hücumcu Ferdi varken savunma güvenliğini sağlama alma düşüncesi oldukça makuldu.

B PLANI YOK

Savunmada kapanıp, uzun toplarla Barış, Kerem ve Yunus’u buluşturmak ana plandı. Ancak bu oyuncuların savunma kısmına hiç bulaşmaması ve Portekiz’in etkili bek ile ön oyunculara sahip olması Montella’nın planlarını suya düşürdü. Üstüne eklenen bireysel hatalar ve maçın Alman hakeminin tuhaf sarı kartları motivasyon kaybına sebep oldu. Devrede Montella’nın B planına geçmesini bekledik. Çünkü sahada tutmayan bir oyun planı vardı. Ancak sanki hiçbir şey olmamış gibi ikinci yarıya sadece Orkun’un yerine Yusuf’la başlamak çok ciddi bir teknik adam hatasıydı. Galiba hocanın B planı yoktu.

ARDA HEP OLMALI

Enseyi karartmaya gerek yok. Hâlâ ikinci sıradayız ve Çekya’ya yenilmez isek gruptan çıkabiliyoruz. Ancak gereken dersi çıkarmamız şart ve şu gerçeği de görmemiz gerekiyor. Biz duygularıyla oynayan ve coşkusuyla sonuç alabilen bir millî takıma sahibiz. Hocamız Montella’nın bu durumu dikkate alarak bir plan uygulaması şart. Savunmayı zaten beceremiyoruz ama topun daha çok bizde kalmasını sağlayacak ve oyunun temposunu ayarlayabilecek kaliteli ayaklara sahibiz. Ve de oynayabiliyor ise her zaman Arda ile başlamak bizi daha güzel bir takım hâline getirecektir.

Maalesef boyumuzun ölçüsünü aldık, 41’lik Pepe ve 39’luk Ronaldo karşısında ne istediğimiz futbolu oynayabildik ne de turu getirecek sonucu alabildik.

Oysa Gürcistan zaferinden sonra maçın başında Yunus’la zorlayıp, Kerem ve Orkun’la önemli pozisyonlar bulduğumuz ama gol kaydına muvaffak olamadığımız dünkü karşılaşmayı da kazanıp, Avrupa Şampiyonası’nda ikide iki yaparak tarihe geçmek istiyorduk.

Olmadı, olamadı, bu oyunla olamazdı da. Ahh… Maalesef ayakta duramadık.

Ne umduk ne bulduk?

Maalesef çok çektiğimiz Portekiz karşısında üç basit hata ve biri Altay-Samet anlaşmazlığından kaynaklanan yedi dakika içinde yediğimiz iki gol; hem gardımızı düşürdü hem de sonumuzu hazırladı. Maalesef gruptan lider çıkma hayallerimiz suya düştü. Yazık!

Ne yaptın Montella?

Bu yenilgide Gürcistan on birine göre “radikal” diyebileceğimiz dört değişikliğe giden ve harika çocuk Arda’yı kulübede oturtan Vincenzo Montella’nın etkisi var mıydı?

Ne yazık ki; “yok” diyemeyiz. Ancak “Ne yaptın Montella?” diye İtalyan teknik adamı eleştirmek işin en kolay olanı.

Doğrusu Martinez’in Ronaldo, Pepe, Mendes, Fernandes gibi yıldızlarla süslü ve ön alan baskısını B. Silva, Leao ile mükemmel uygulayan ekibini zaten son 10 maçta Almanya dışında yenen bir başka takım yok.

Bu gerçeği aklımızdan çıkarmayalım.

Son 20 dakikadaki heyecan veren Arda hamlesi; tribünün gönlünü almaktan başka ne işe yaradı? Sonuçta Portekiz deviyle baş edemedik ama daha vahimi Abdülkerim ve Samet’in Çekya maçında olmaması. Diyeceğim o ki; Hamburg’taki Çekya maçı için bu “çöküş” olmasın.