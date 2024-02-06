Türkiye Kupası'nda son 16 tur! Galatasaray-Bandırmaspor ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda evinde Teksüt Bandırmaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmada sahaya çıkacak futbolcular belli oldu. İşte Okan Buruk'un ilk 11'i....

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur maçları oynanıyor. Kupayı evine götürmek isteyen Galatasaray bugün Teksüt Bandırmaspor'u evinde ağırlayacak. RAMS Park'ta saat 20:45'te başlayacak karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un bugün hangi kadroyla sahaya çıkacağı merak ediliyor. Okan Buruk'un Bandırmaspor karşısında sahaya süreceği ilk 11 belli oldu.

Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı bugünkü maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ve Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile ülkesi Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yeni transfer Serge Aurier sahada olmayacak.

Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, sarı-kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıkacak.

İşte Galatasaray'ın ilk 11...

GALATASARAY: Günay, Barış Alper, Davinson, Berkan, Kazımcan, Ndombele, Eyüp, Tete, Halil, Zaha, Vinicius.

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