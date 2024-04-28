Gençlerden dikkat çeken film! Çanakkale'de Bir Gazzeli: Ubeyde

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Dünyanın en zor işi işgal altında film yapmak

Dünyanın en zor işi işgal altında film yapmak

Oyuncu kadrosunun tamamı üniversiteli ve liseli gençlerden oluşan "Çanakkale'de Bir Gazzeli: Ubeyde" filminin Bahariye Mevlevihanesi'nde ön gösterimi yapıldı. Bir farkındalık projesi olan filmin gelirleri Gazze'ye bağışlanıyor.

Çanakkale Cephesi'ndeki savaşlar imparatorluk dönemine ait olduğundan bugünkü Türkiye sınırlarının ötesindeki topraklarımızdan da pek çok Mehmetçik cepheye koşmuştu.

Esasında Çanakkale 1.Dünya Savaşı'ndaki cephelerden bir cephe olduğu için asker sevkiyatı o bölgeye yakın şehirlerden yapılıyordu. Ancak Filistinli 93 şehidin olduğu biliniyor. Kudüs'ten ve Gazze'den gelip şehit olan askerler Çanakkale'deki şehitliklerde de yer alıyor.

İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Kültür Sanat ve Yayın Komisyonu Çanakkale ve Gazze'yi buluşturan bir yapıma imza attı.

Senaryo ve yönetmenliğini İbrahim Etem Aktaş’ın, yapımcılığını Batuhan Aybers’in üstlendiği, oyuncu kadrosunun tamamı üniversiteli ve liseli öğrencilerden oluşan "Çanakkale'de Bir Gazzeli: Ubeyde" adlı kısa filmin ön gösterimi yapıldı.

Hazırlanan kısa film İMH Genel Merkez Bahariye Mevlevihanesi'nde sınırlı sayıdaki seyirciye gösterildi. STK'larla ortaklaşa yapılacak gösterimlerle satılan bilet gelirleri vakıf aracılığıyla Gazze’ye gönderilecek.

"BU BİZİM HİKAYEMİZ"

Film gösteriminde İnsan ve Medeniyet Hareketi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özden ve Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Mehmet Bulayır söz aldı.

Bulayır, filmin teşekkül edildiği süreç hakkında konuşarak Gazze için neler yapabiliriz diye sorup cevap arayan bu gençlerin yüksek gayretlerinin bir ürünü olduğunu, bunu takdir ederek destek verdiklerini ifade etti.

Filmin içeriğine dair konuşan Yapımcı Batuhan Aybers “Gazzeli Ubeyde'nin, Ağrılı Yahya'nın, Sudanlı Musa'nın, Onbeşli'nin, Ahmed'in, Mehmed'in hikâyesi bu. Bizim hikâyemiz. İnanıldığında neler başarılır, bunun hikâyesi.” dedi.

Aybers ayrıca, “Yüz yıl önce bu toprakları Fransız, İngiliz, İtalyan ve bin bir türlü düşman işgalinden kurtaran Kuvayi Milliye ruhunun bugün 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yeni bir ruh ile ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Dün nasıl ki Çanakkale sırtlarında Gazzeli İbrahim, Filistinli Ahmet ve bilemediğimiz yüzlerce şehit varsa bugün de çok geçmeden Gazze sırtlarında bu ümmet ve gençlik belirecektir. Bu kısa film bu hayalle çekilmiştir.” diyerek amaçlarını anlattı.