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Suudi Arabistan'a kritik ziyaret! Bakan Şimşek Türkiye'yi temsil edecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Suudi Arabistan&#039;a kritik ziyaret! Bakan Şimşek Türkiye&#039;yi temsil edecek

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankasının kuruluşunun 50'nci yılı dolayısıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantılara katılacak.

Edinilen bilgiye göre, Şimşek, bugün Riyad'a gitti.

Bakan Şimşek, kuruluşunun 50'nci yılını kutlayan İslam Kalkınma Bankasının toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek.

Toplantılara, bankaya üye 57 ülkenin bakanları, direktörleri ve üst düzey temsilcilerinin katılımı bekleniyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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