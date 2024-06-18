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Türkler Avrupa Şampiyonası'ndaki Gürcistan maçı öncesinde Dortmund sokaklarını inletti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk sınavına bu akşam Gürcistan karşısında çıkacak. Maç öncesinde Dortmund şehrine akın eden Türk taraftarlar, sokakları tezahüratlarla inletti. Türkiyegazetesi.com mikrofonlarına konuşan Türk futbolseverler, milli takımdan ümitli olduklarını dile getirdi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası 2024'teki ilk maçına bu akşam çıkacak. Türkiye, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

TurkiyeGazetesi.com Spor Editörü Ferhat Kızıltaş, Almanya'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nın nabzını tutuyor.

Türkler Avrupa Şampiyonası'ndaki Gürcistan maçı öncesinde Dortmund sokaklarını inletti - 1. Resim

İŞTE TÜRKİYE'NİN F GRUBUNDAKİ RAKİPLERİ

Almanya'nın 10 farklı şehrinde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda sahne alacak dünya devlerinden biri de Türkiye A Milli Futbol Takımı oldu.

Ay yıldızlılar, F Grubu’nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile yarışıyor.

Futbol heyecanı Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirlerinde yaşanacak.

Türkler Avrupa Şampiyonası'ndaki Gürcistan maçı öncesinde Dortmund sokaklarını inletti - 2. Resim

İLK MAÇ ÖNCESİ DORTMUND TÜRK DOLDU

Dortmund şehrinde ilk maçına çıkacak olan Türkiye, Signal Iduna Park'ta taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Milli takım için Dortmund şehrine erken gelen Türk futbolseverler, coşkularıyla dikkat çekti.

Şampiyona için Almanya'da bulunan TürkiyeGazetesi.com Spor Editörü Ferhat Kızıltaş, Signal Iduna Park çevresindeki Türk taraftarların sevgi selini görüntüledi.

Taraftarlara mikrofon uzatan Kızıltaş, "3-1 kazanacağız" cevabını aldı. Türk taraftarların milli takımdan umut olduğu gözlenirken, coşkuları da futbolcuların motivasyonunu artırıyor.

Türkler Avrupa Şampiyonası'ndaki Gürcistan maçı öncesinde Dortmund sokaklarını inletti - 3. Resim

TARKAN'IN ŞARKISI YİNE DİLLERDE: BİR OLURUZ YOLUNDA

Pop yıldızı Tarkan'ın 2002'deki Dünya Kupası öncesinde milli takım için yaptığı marş, yıllar geçmesine rağmen taraftarın dilinden düşmüyor. Ay yıldızlıları desteklemek için Dortmund'a akın eden Türkler, sokakları "Bir oluruz yolunda" bestesiyle inletti.

Türkler Avrupa Şampiyonası'ndaki Gürcistan maçı öncesinde Dortmund sokaklarını inletti - 4. Resim

TÜRK TARAFTARLARDAN FİLİSTİN MESAJI

Gürcistan maçını heyecanla bekleyen Türk taraftarlar, İsrail'in Filistin topraklarındaki soykırımına da dikkat çekti. Filistin bayrağı açarak Gazze'ye destek veren taraftarların görüntüleri gündem oldu.

Türkiye de özgür Filistin devletinin kurulması için yoğun diplomasi trafiğini devam ettiriyor. Dünyanın her yerinden Almanya'ya gelen binlerce Türk de Filistinliler için destek tezahüratları yaptı. 

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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