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    Ümit Karan'dan sitem: Türkiye yabancı oyuncu çöplüğüne döndü

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
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    Ümit Karan, Galatasaray, Haber

    Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan, Süper Lig'deki yabancı oyuncunun fazlalığına dikkat çekerek sert eleştirilerde bulundu.

    Akdeniz Üniversitesi tarafından organize edilen Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF) 2024 etkinliğine konuk olan eski futbolcu Ümit Karan, Türkiye'nin yabancı oyuncu çöplüğü haline geldiğini söyleyerek, "Bizim paramızı yiyorlar, Türkiye yabancı oyuncu çöplüğü haline geldi. Adana, Mersin, Diyarbakır, Van'a gidin, 85 milyon nüfusumuz var. Ülkemizde yeteri kadar futbolcu, yetenekli gençlerimiz var" diye konuştu.

    Ümit Karan'dan sitem: Türkiye yabancı oyuncu çöplüğüne döndü - 1. Resim

    ÜMİT KARAN: TÜRKİYE YABANCI OYUNCU ÇÖPLÜĞÜNE DÖNDÜ

    Teknik direktörlüğün Türkiye'de çok zor olduğunu söyleyen Ümit Karan "Türkiye yabancı oyuncu çöplüğü haline geldi. Bizim paramızı yiyorlar. Adana, Mersin, Diyarbakır, Van'a gidin, 85 milyon nüfusumuz var. 3 bin Euroluk futbolcudan bin Euro kazanmaktansa 300 bin Euroluk oyuncudan 100 bin Euro kazanmanın peşindeler. Ülkemizde yeteri kadar futbolcu, yetenekli gençlerimiz var" ifadelerini kullandı.

    Karan'a, etkinliğin sonunda Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen tarafından günün anısı için özel hazırlanan plaket takdim edildi. Etkinliğin sonunda dinleyicilerle bol bol anı fotoğrafı çektiren, forma imzalayan Ümit Karan, kuliste Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'la bir araya geldi. Çalışmalarına destek verdiği kadın futbol takımı ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret eden Karan, fuar daveti için teşekkür etti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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