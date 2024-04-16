VAR kayıtları açıklandı! Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının merak edilen pozisyonu yayınlandı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maçlardan ikisinin VAR kayıtlarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını paylaştı.
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun VAR monitöründe izlediği pozisyonların konuşmaları yayınlandı.
Kasımpaşa - Konyaspor maçının kayıtları da açıklandı.
SÜPER LİG 32. HAFTA VAR KAYITLARI
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor