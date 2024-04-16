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VAR kayıtları açıklandı! Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının merak edilen pozisyonu yayınlandı

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VAR kayıtları açıklandı! Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının merak edilen pozisyonu yayınlandı

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maçlardan ikisinin VAR kayıtlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını paylaştı.

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun VAR monitöründe izlediği pozisyonların konuşmaları yayınlandı.

Kasımpaşa - Konyaspor maçının kayıtları da açıklandı. 

SÜPER LİG 32. HAFTA VAR KAYITLARI

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