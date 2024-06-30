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Veliefendi’de tarihî gün! Gazi Koşusu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Veliefendi’de tarihî gün! Gazi Koşusu
Yarış, İkramiye, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu yıl 98. defa düzenlenecek Türk at yarışçılığının derbisi olan Gazi Koşusu bugün 17.15’te Veliefendi Hipodromu’nda koşulacak.

Üç yaşlı safkan İngiliz atlarının bir defa katılabildiği yarışta 17’si erkek, beşi dişi olmak üzere toplam 22 safkan yer alacak.

İKRAMİYE 13 MİLYON 500 BİN

2 bin 400 metre mesafede koşulacak yarışta birincilik ikramiyesi 13 milyon 500 bin TL.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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