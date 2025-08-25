Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Vincent Aboubakar'ın Süper Lig'deki yeni adresi belli oldu

Vincent Aboubakar'ın Süper Lig'deki yeni adresi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Hatayspor'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın, bir Süper Lig ekibiyle transfer görüşmeleri yaptığı iddia edildi.

Körfez ekibi, kulüpsüz kalan 33 yaşındaki Kamerunlu oyuncu için harekete geçti. Geçtiğimiz kış transfer döneminde de Kamerunlu oyuncu için girişimlerde bulunan Kocaelispor, Süper Lig'e yükselmesinin ardından oyuncuyu kadroya katmak için çalışmalara başladı.

TEK BİR ENGEL VAR

Beşiktaş'a 2016-17 sezonunda kiralanan ve ardından bonservisiyle transfer olan son olarak Hatayspor forması giyen 33 yaşındaki Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın transferinin önündeki tek engel yüksek maaş talebi.

Africafoot'un haberine göre Aboubakar'ın Kocaelispor'a transferinin önündeki en büyük engelin, golcü futbolcunun yüksek maaş talebi olduğu belirtildi. Taraflar arasındaki pazarlıkların, arada fark olması nedeniyle henüz neticelenmediği ifade edildi.

İki tarafın maaş beklentisi konusunda yapacağı görüşmeler, transferin sonucunu belirleyecek.

Geçen sezon Hatayspor formasıyla 28 resmi maçta süre alan Aboubakar; 8 gol ve 2 asistle 10 gole direkt katkı sağladı.

