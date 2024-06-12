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Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın ilk görevini açıkladı! 'Tüm milletimizi gururlandırmak' istiyoruz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Vincenzo Montella, A Milli Takım&#039;ın ilk görevini açıkladı! &#039;Tüm milletimizi gururlandırmak&#039; istiyoruz

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği törende konuştu. Almanya'da oldukları için mutlu olduğunu söyleyen Montella,tesadüfi sakatlıkların kendilerini üzdüğünü söyledi. Montella, A Milli Takım'ın ilk görevini açıkladı.

A Milli Takım, EURO 2024 için Almanya'ya gitti. Teknik direktör Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sponsorluk anlaşmasına katıldı. İtalyan teknik adam törende açıklamalar yaptı.

İLK GÖREVİMİZ TÜM MİLLETİMİZİ GURURLANDIRMAK

EURO 2024 için değerlendirmelerde bulunan Montella, "Almanya'da olduğumuz için çok mutluyuz. İlk görevimiz tüm milletimizi gururlandırmak. Bunu çalışkanlığımız ve alacağımız sonuçlarla yapmalıyız. Çok yakın bir geçmişte burada (Almanya) olma fırsatı bulmuştuk ve onların sevgisine tanıklık ettik. O yüzden burada olduğumuz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın ilk görevini açıkladı! 'Tüm milletimizi gururlandırmak' istiyoruz - 1. Resim

TESADÜFİ SAKATLIKLAR BİZİ ÜZDÜ

Enes Ünal ve Ozan Kabak'ın sakatlıklarının üzücü olduğunu dile getiren Montella, "Geniş kadroya baktığımız günden bugüne sakatlıklarımız oldu. Tesadüfi sakatlıklar oldu Enes ve Ozan'da olduğu gibi. Bunlar bizi üzdü. Çok fazla endişeyle bakmıyorum. Çok iyi bir temelimiz var başarıya ulaşabilmek için." değerlendirmesinde bulundu.

Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın ilk görevini açıkladı! 'Tüm milletimizi gururlandırmak' istiyoruz - 2. Resim

HER ŞEYİN ÇOK İYİ GİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Montella ayrıca, "Dürüst olmak gerekirse hazırlık maçlarını seçerken ileride karşılaşabileceğimiz rakiplerden seçtik. Kadromuzda genç oyuncuların fazla olduğu, deneyimin az olduğu noktalar var. Bu maçlar deneyim açığını kapatmak bizler açısından çok önemliydi. Her şeyin çok iyi gittiğini düşünüyorum. Bizim canımızı sıkan şey tesadüfen olan sakatlıklar." dedi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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