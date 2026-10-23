Yılmaz Vural, 103 yıllık çınarı satın alıyor: Geri ödemesiz 5 yıl para veriyorlar

Son olarak Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Sarıyer'de görev yapan teknik direktör Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü kulüplerinden Altınordu ile ilgili dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. 2012-2013'te TFF 3'üncü Lig'de, bir sezon sonra TFF 2'nci Lig'de şampiyonluğa ulaşan Altınordu, 2014-2015'ten itibaren mücadele ettiği 1'inci Lig'den 2023 yılında 2'nci Lig'e düşmüş, 2026-2027 sezonunda 2'nci Lig'e katılmama kararı almıştı.

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Türk futbolunun en renkli simalarından Yılmaz Vural, Türkiye'nin köklü kulüplerinden Altınordu'yu satın alma durumunun oluştuğunu belirtirken, İzmir kulübünün başkanı Seyit Mehmet Özkan ile yaptığı görüşmeyi açıkladı.

Seyit Mehmet Özkan - Son yıllarda maddi sıkıntılar yaşayan Altınordu FK, 1 Temmuz 2026'da TFF 2'nci Lig'e katılmayacağını ve profesyonel futbol faaliyetlerini sonlandıracağını açıkladı.

"BÖYLE TESİS GÖRMEDİM"

Radyospor’da gazeteci Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan 73 yaşındaki çalıştırıcı, "Seyit Mehmet Özkan Bey çok eski arkadaşım. 'Yılmaz, takımı profesyonel yarıştan çekmek istiyorum, 3'üncü Lig’de yarışacak bu takımı gel sana verelim' dedi. 'Verelim de, çok ciddi bir para lazım, bende böyle bir para yok' dedim. 'Ben bu parayı bir bulmaya çalışayım çevremizden arkadaşlarımızdan' dedim. Mehmet Bey, 'Ben gençlerle uğraşmak istiyorum, sen profesyonel yarışmayı yap. Burada oyuncular yetiştir, hem ticari anlamda satarsın hem de takımı üst lige çıkarma durumun olur' dedi. Kafamızı yoruyoruz biraz, 'Başarabilir miyiz?' diye. Altınordu tesisleri 80 dönümlük bir arazide, biri de 60 dönüm; biri Selçuk’ta, biri Torbalı’da. Buralarda 8’er tane antrenman sahası var. İnanın ben Almanya’da yaşıyorum, böyle tesis görmedim! Bir futbolcunun yetiştirilmesi için her türlü imkan var" ifadelerini kullandı.

Altınordu, 2026-2027 sezonu öncesi yaptığı açıklamada, bundan sonraki süreçte tüm imkanlarını 7-15 yaş grubu çocuk futboluna ve genç oyuncu yetiştiriciliğine ayıracağını duyurmuştu.

"OYUNCU YETİŞTİRİP SATMAK GEREKİYOR"

Türkiye'de 32 farklı takımın başında görev yapan Yılmaz Vural, "Teknik anlamda uçururuz burayı iyi bir kadro kurup ama ekonomik anlamda benim öyle bir gücüm yok. İngiltere’de yatırım yapan fonlar var, onlarla görüştük. Geri ödemesiz 5 sene veriyorlar parayı. Sonra 5 sene içerisinde bu parayı geri ödeyecek oyuncu yetiştirip, pazarlamamız gerekecek. Başarabilirsek büyük bir macera, kolay değil ama Türkiye’deki potansiyele güveniyoruz" sözlerini sarf etti.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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