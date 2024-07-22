Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Yok artık Doue! İstekleri bitmedi, Galatasaray transferden vazgeçti

Yok artık Doue! İstekleri bitmedi, Galatasaray transferden vazgeçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yok artık Doue! İstekleri bitmedi, Galatasaray transferden vazgeçti

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

21 yaşındaki oyuncunun ve menajerinin istekleri bıktırdı, sarı kırmızılılar dönmemek üzere masadan kalktı

Galatasaray’ın uzun süredir gerçekleştirmek istediği Guela Doue transferi iptal oldu. Transfer için çalışmalarda bulunan yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu, dünkü idman öncesi yaptığı açıklamada, “Kamuoyu, gündem, baskı arttıkça talepler değişiyor. Bir takım ilave istekler ortaya çıkıyor. Süreç planladığımız şekilde yürüyordu. Kulübü Rennes ile anlaşmaya vardık. Bu süreçteki desteklerinden dolayı Rennes Kulübü’ne teşekkür ediyorum. Bize destek oldular” dedi. 

BURASI GALATASARAY!

Doue’nin yakınındaki kişilerin her geçen gün farklı taleplerle süreci biraz daha zora soktuğunu belirten Hatipoğlu, “Burası Galatasaray Spor Kulübü. Bir transfer gerçekleşecekse kurallar ve şartlar var. Bu noktalar zorlandığı için transfer uzadı. Listemizdeki oyunculardan biriydi. Ancak gelinen noktada bu talepler artık görüşmeleri sonlandırma noktasına getirdi. Üzgünüz. Bu saatten sonra Galatasaray’ın transfer listesinde Doue bulunmuyor” dedi. 

YENİDEN JELERT

Doue transferinin iptal olması üzerine sağ bek transferinde yeniden Elias Jelert’e dönüldü. Kopenhag Kulübü, 21 yaşındaki sağ beki için 10 milyon avro istiyor. Sarı kırmızılılar, Doue için Rennes Kulübü’yle 7,5 milyon avroya anlaşmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Size altın yakışır! Filenin Sultanları Paris'te zirveyi hedefliyor...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Size altın yakışır! Filenin Sultanları Paris'te zirveyi hedefliyor... - SporSize altın yakışır! Filenin Sultanları Paris'te zirveyi hedefliyor...Mourinho, 25 kişilik UEFA listesini belirledi, altı ismi çizdi! - SporListe netleşti, işte Mourinho'nun göndereceği 6 isimRoma çekildi Fener'e kaldı! En Nesyri transferinde mutlu son - SporRoma çekildi Fener'e kaldı!U20 Basketbol Milli Takımı İzlanda'ya mağlup oldu ve klasman düştü - SporU20 Basketbol Milli Takımı İzlanda'ya mağlup oldu ve klasman düştüGalatasaray, Belçikalı Julie Vanloo'nun sözleşmesini uzattı - SporGalatasaray, Belçikalı Julie Vanloo'nun sözleşmesini uzattıHatayspor hazırlık maçında İran ekibi F.C. Sepahan ile berabere kaldı - SporHatayspor hazırlık maçında İran ekibi F.C. Sepahan ile berabere kaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...