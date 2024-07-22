Yok artık Doue! İstekleri bitmedi, Galatasaray transferden vazgeçti

21 yaşındaki oyuncunun ve menajerinin istekleri bıktırdı, sarı kırmızılılar dönmemek üzere masadan kalktı

Galatasaray’ın uzun süredir gerçekleştirmek istediği Guela Doue transferi iptal oldu. Transfer için çalışmalarda bulunan yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu, dünkü idman öncesi yaptığı açıklamada, “Kamuoyu, gündem, baskı arttıkça talepler değişiyor. Bir takım ilave istekler ortaya çıkıyor. Süreç planladığımız şekilde yürüyordu. Kulübü Rennes ile anlaşmaya vardık. Bu süreçteki desteklerinden dolayı Rennes Kulübü’ne teşekkür ediyorum. Bize destek oldular” dedi.

BURASI GALATASARAY!

Doue’nin yakınındaki kişilerin her geçen gün farklı taleplerle süreci biraz daha zora soktuğunu belirten Hatipoğlu, “Burası Galatasaray Spor Kulübü. Bir transfer gerçekleşecekse kurallar ve şartlar var. Bu noktalar zorlandığı için transfer uzadı. Listemizdeki oyunculardan biriydi. Ancak gelinen noktada bu talepler artık görüşmeleri sonlandırma noktasına getirdi. Üzgünüz. Bu saatten sonra Galatasaray’ın transfer listesinde Doue bulunmuyor” dedi.

YENİDEN JELERT

Doue transferinin iptal olması üzerine sağ bek transferinde yeniden Elias Jelert’e dönüldü. Kopenhag Kulübü, 21 yaşındaki sağ beki için 10 milyon avro istiyor. Sarı kırmızılılar, Doue için Rennes Kulübü’yle 7,5 milyon avroya anlaşmıştı.