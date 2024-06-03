Zaha'dan Okan Buruk'a salvo: Kulübeye tıkıldım

Sarı kırmızılı futbolcu bir taraftarın, “Ezildin, paranı hak etmedin” mesajına, “Formumu buldum ama yedek kulübesinde oturtuldum” karşılığını verdi.

Galatasaray’ın Fildişili oyuncusu Wilfried Zaha sosyal medyada, “Kendine yeni bir kulüp bul” diyen taraftara verdiği karşılıkla, başarısızlığının sebebinin teknik direktörü Okan Buruk olduğunu belirtti. Bir sarı kırmızılı taraftar X hesabından oyuncuya hitaben, “Kendine yeni bir kulüp bul. Homurdanan her oyuncu satılmalı. Yıldız olduğunu düşündün ama Türk futbolcular karşısında ezildin. Kazandığın parayı hak ettiğini düşünüyor musun?” diye yazdı.

GOLLERİM BAŞLAMIŞTI

Zaha ise cevaben, “Dört aylık bir sakatlığın ardından formumu yakalamam ve her hafta gol atmaya başlamamın ardından tuhaf şekilde ocak ayından itibaren yedek kulübesinde oturtulmama ne dersiniz? Yeterince içimde tuttum” karşılığında bulundu. Zaha daha sonra bu cevabını sildi. Sezon başı kampını kaçıran ve üst üste sakatlıklar yaşayan Zaha’nın ilk 90 dakikasını oynaması ocak ayını bulmuştu.

G.SARAY’I SOSYAL MEDYADA TAKİBE ALDI

G.Saray’da dün taraftarı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Yıldız orta saha Sofian Amrabat sarı kırmızılı kulübün instagram hesabını takibe aldı. Amrabat son dünya kupasında yarı finale yükselen Fas Millî Takımı’ndaki performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Bonservisi Fiorentina’da olan futbolcu geçen sezon kiralık oynadığı Manchester United’da 30 maça çıktı.