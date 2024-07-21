Zenit, Wendel'in Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberleri yalanladı

Galatasaray'ın, Rus ekibi Zenit'in Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcus Wendel ile anlaştığı iddia ediliyordu. Zenit Başkanı Medvedev, oyuncunun Galatasaray ile anlaşmadığını açıkladı.

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Zenit forması giyen 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcus Wendel ile görüşmelerini sürdürüyor.

BAŞKAN ANLAŞMA İDDİALARINI YALANLADI

Championat'a konuşan Zenit Başkanı Medvedev, yerel basında çıkan Wendel'in Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberleri yalanladı.

Medvedev, "Wendel'in Galatasaray ile anlaştığı iddiaları yalan. Wendel, Zenit'in oyuncusu." ifadelerini kullandı.

PAZARLIK SÜRÜYOR

Zenit, Brezilyalı yıldız için Galatasaray'dan 30 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim ise fiyatı aşağı çekmek için pazarlığı sürdürüyor.

ZENİT SERVET ÖDEMİŞTİ

Zenit, Marcus Wendel'i 2020 yılında Sporting'den 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.