Ziyech'in sözleşmesindeki detay ortaya çıktı! Tek şartla Galatasaray'da kalacak

Galatasaray'da Hakim Ziyech, bonservisinin alınması için gereken maç sayısını doldurdu. Ziyech'in bonservisinin Galatasaray'a geçmesi için tek şart kaldı.

Galatasaray'da Faslı yıldız Hakim Ziyech'in takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Sezon başında Galatasaray'ın Chelsea'den kiralık olarak renklerine bağladığı Hakim Ziyech, beklenen performansı gösteremedi.

Hakim Ziyech bonservisinin alınması için gerekli olan 15 maç sayısını doldurdu.

DİZ SAKATLIĞI YAŞAMAZSA

Galatasaray'da 3.5 milyon euro garanti ücret kazanan Ziyech'in sarı-kırmızılılara 2 yıllık imza atmasının önünde tek şart kaldı.

Sabah'ta yer alan habere göre Ziyech, sezon sonuna kadar diz sakatlığı yaşamazsa Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sarı-kırmızılılar, bu transfer için bonservis ücreti ödemeyecek ve 1.5 milyon euro imza parasıyla yıldız futbolcunun bonservisini alacak.