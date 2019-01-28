Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Türkiye’de yılın ikinci çeyreğinden itibaren hibrit versiyonu satışa sunulacak olan 5’inci jenerasyon RAV4, karakteristik bir tasarım, daha üst düzey performans, kapasite ve yüksek güvenlik sunuyor. İlk RAV4’ü 1994 yılında tanıtarak dünya otomotiv pazarını yepyeni bir sınıfla tanıştıran marka, Yeni RAV4’ün Türkiye’de kendi kendini şarj eden 222 HP güce sahip yeni 2,5 litre hibrit motor ve elektrikli dört çeker AWD-i sistem ile sunacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Toyota Pazarlama ve Satış AŞ CEO’su Ali Haydar Bozkurt, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de SUV segmentinin büyük ivme kazandığını belirterek şunları söyledi: Yeni RAV4 Hybrid ile Türkiye pazarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyoruz. Çok yoğun bir rekabete sahne olan SUV segmentine, hibrit versiyonu ile yeni bir soluk getirecek RAV4 Hybrid, 25 yıldır pazarda güçlü duruşunu her zaman sergileyen bir Toyota modeli. Yeni tasarım diliyle kullanıcısını adeta eğlence ve maceraya davet eden aracımız, şehir yollarında olduğu kadar şehrin dışında hobilerinin peşinden koşanların beklentilerini karşılayacak bir yapıya kavuştu. Yüksek teknolojik donanımın yanında Toyota’nın güvenliğe verdiği önemin bir göstergesi olarak en yeni ve en gelişmiş Toyota Safety Sense sistemini RAV4 Hybrid’de standart olarak sunuyoruz. 2019 yılında Türkiye’de satış hedefimizi 1000 adet olarak belirledik.