Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Otomotiv sistemleri konusunda dünyanın en büyük mühendislik firmalarından AVL, 2019’da hayata geçireceği yeni teknolojileri duyurdu. Düzenlenen basın toplantısında konuşan AVL Genel Müdürü Dr. Serkan İmpram, SUV tipi araç çalışmaları ve kamyonlarda uygulanacak otonom teknolojilerinin saha testlerine başladıklarını müjdeledi. İmpram; “Kurulduğumuz günden bu yana 30 milyon avroya yaklaşan ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin 500 büyük hizmet ihracatçısı sıralamasında otomotiv alanında en çok mühendislik hizmeti ihracatı yapan 3. firma durumundayız ve bununla gurur duyuyoruz. Tüm dünyada SUV araçlara talebin arttığı şu dönemde İstanbul’daki AR-GE merkezlerimizde en iyi otomatik şanzıman kontrol algoritmalarını geliştirdik. Birçok global markaya benzer teknolojiler üzerine hizmet veriyoruz” dedi.

KAMYONLARDA OTONOM BAŞLIYOR

Ford Otosan ile ortak AR-GE iş birliği çerçevesinde yürütülen ve kamyonların otonomlaşmasını sağlayacak projelerini hatırlatan Dr. Serkan İmpram “Platooning-otonom konvoy” teknolojisinin birinci etabının yılın ilk yarısında tamamlanıp ilk test sürüşüne başlamak üzere olduklarını söyledi. İmpram “2019 yılının önem taşıyan çalışmalarından biri olan bu proje ile Ford Trucks araçlarında uygulanacak platooning teknolojisi, otomotiv sektöründe Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek. Kamyonların Türkiye’de otonom halde taşımacılık yapabilmesini sağlayacak teknolojiler hazır hale gelecek. Şu an gerekli hazırlıkların çoğu tamam” şeklinde konuştu.

MÜHENDİSLİK İHRACATINDA BÜYÜK BAŞARI

AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye’nin büyüme rakamlarına da değinen Dr. Serkan İmpram, şirketin ihracat cirosunun 2018 yılı sonunda 30 Milyon avroya yükseldiğini ifade etti. AVL’nin ihracattaki başarısının, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin araştırmasında da kendini gösterdiğini ve Türkiye’nin 500 büyük hizmet ihracatçısı sıralamasında, otomotiv alanında en çok mühendislik hizmeti ihracatı yapan üçüncü firma olduklarını belirten İmpram “2019 hedefimiz 35 milyon avro, bu büyümeye paralel olarak mühendislik kadromuz da her geçen gün büyüyor. 220’den fazla mühendisle 2018’i kapattık. Bu sayıyı 2019’da 300 mühendise ulaştırmayı amaçlıyoruz ve çalışanlarımızın hepsi Türk. Bu bize ayrı bir gurur ve güç veriyor” dedi.