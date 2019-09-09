Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Başbakan Babis konuşmasında Türk ve Çek dostluğunun çok sağlam temellere dayandığı belirterek, Türkiye ve Çekya arasında bir dizi yeni işbirliklerinin hayata geçirilmesi için temellerin atıldığını da kaydederek “Skoda Birinci Dünya Savaşı döneminden kalma köklü bir markamız. Güçlenerek büyümeye devam ettiğini görüyoruz. İki ülke arasındaki doslük ve ticaret ilişkileri güçlenerek devam ediyor” dedi. Yüce Auto Skoda AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce ise 30 senedir Çek markası Skoda’nın Türkiye temsilciliğini sürdürdüklerini söyleyerek “Skoda, son yıllarda fedakâr çalışmalarımız sonucunda Türkiye otomotiv sektöründe önemli bir pozisyona ulaşmıştır. Bu durumun rakamlara da olumlu olarak yansıdığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

MÜJDE YAKINDA

Öte yandan geçtiğimiz hafta içi Reuters tarafından paylaşılan haberde, Volkswagen’in Türkiye’ye 1 milyar avro yatırım yapmaya hazırlandığı ve firmanın taşıt vergisi reijimi hakkında hükümetle yakın temasta olduğu yazılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte verilen basın toplantısında "Volkswagen'in Türkiye'ye büyük bir yatırım planı var” ifadelerini kullanan Başbakan Babis, bu açıklamayla Alman üreticinin yatırımı resmi bir ağızdan doğrulamış oldu.