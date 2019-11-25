Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Açılışında konuşma yapan Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar “Yüce Auto olarak bizler 65inci yılımızı kutluyoruz. Bu büyük yatırımın Bursa gibi otomotiv endüstrisinin kalbinde olması ayrı bir önem taşıyor. 15 yıllık tecrübesi ile Neskar Otomotiv’in Skoda markası için çok başarılı işler yapacağına inanıyoruz. Bu yıl en çok satan ilk 10 marka içinde yer alacağız. Beş yılda en çok satan ilk beş marka içinde yer alma hedefimize siz değerli yetkili satıcılarımızla ulaşacağımıza inanıyoruz. Böyle büyük bir tesisin Bursa’ya hayırlı olmasını diyorum” dedi.