Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

İlk göze çarpan detaylar arasında yenilenen ön ızgara ve ön tampon, LED farlar ve parlak alaşımlı 17 inç jantlar dikkat çekiyor. İç mekânda ise sürüş dinamiklerine daha kolay hâkim olunmasını sağlayan yeni 4,2 inç büyüklüğündeki renkli LCD yol bilgi ekranı, yeni saat tasarımı, kabin içerisindeki kaliteyi daha da artıran yumuşak dolgu malzemesi ve metalik yüzeyler ile süet koltuk döşemeleri göze çarpıyor. Birçok teknoloji donanıma standart olarak sahip olan Yeni Vitara’da başlangıç fiyatı ise 156 bin 900 TL.