Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

2020 yılı Türkiye pazarı için öngörülerini aktaran Citroën Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım “Citroën olarak 2020’de 19.100 adet satış ile pazar payımızı yazde 3,2’ye çıkartarak büyümemizi sürdüreceğiz. Bugün itibaryla 18’i çok markalı olmak üzere 38 adet Citroën yatırımcımız bulunuyor. Asıl önceliğimiz müşteri, hedefimiz ise en kısa sürede en çok tavsiye edilen marka olmak. Bu hedeflere, güçlenen bayi teşkilatımız ve sağlam ürün stratejimiz ile ulaşacağımıza inanıyorum” dedi. Öte yandan Groupe PSA Türkiye, pazar payını 2,1 puan artırdı. Fransız grup Türkiye’de 2019 içinde altı yeni modeli pazara sunarken; Türkiye çapında Peugeot, Citroën, DS ve Opel markaları için toplam 26 yeni showroom’u, sekiz Distrigo merkezini ve 28 Euro Repar Car Service noktasını hizmete açtı.