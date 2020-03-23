Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik - Gündemi etkisi altına alan koronavirüs dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de otomotiv sanayi üzerindeki olumsuz etkiler göstermeye başladı. Zorlu geçen iki yılı geride bırakan Türk otomotiv endüstrisi 2020’nin ilk iki ayında rahat bir nefes alırken bir önceki yılın ocak-şubat dönemine göre toplam üretimde yüzde 4, otomobil üretiminde ise yüzde 8 artış yakalamıştı. Aynı dönemde 5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türkiye otomotiv sanayii, otomobil ihracatında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış yakalamayı başardı.

Türkiye’de otomotiv sektörünün çatı kuruluşu konumunda bulunan Otomotiv Sanayii Derneğinin (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, yaşanan salgınının ülkemizde sektöre olan etkilerini değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu. Hızla yayılan salgının merkez üssünün son günlerde Avrupa hâline dönüştüğünü ve sanayimizin en önemli ticaret ortağının AB ülkeleri olduğuna dikkat çeken Yenigün “Bu durum Türk otomotiv sanayiinin üretimi ve ihracatı üzerinde olumsuz etkiler göstermesi maalesef kaçınılmaz hâle geldi. Bu küresel salgının başından itibaren tedarik zinciri kaynaklı oluşabilecek kesintileri çok yakından takip eden ana sanayimiz, kuvvetli tedarik sanayimiz ile yakın iş birliği içinde süreci başarı ile yönetip bu durumun negatif etkilerine daha geç maruz kalmayı başardı” ifadelerini kullandı. OSD Başkanı Yenigün değerlendirmesine şu şekilde devam etti: İhracatının %80’den fazlasını AB ülkelerine gerçekleştiren otomotiv sanayimiz, ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada üç ana önemli sebepten ötürü üretimde ciddi aksaklık ve kayıplar yaşamaya başladı.

1. AB pazarlarındaki ani düşüş nedeniyle, bazı ülkelerden ekonomik gerekçelerle sipariş iptallerinin gelmeye başlaması

2. Sınır geçişleri ve limanlarda yaşanan kesinti ve yavaşlamalar sebebiyle lojistik süreçlerinin sürdürülmesine ilişkin problemler

3. Avrupa’da birçok fabrikanın üretimini durdurması ile birlikte özellikle Avrupa’dan temin edilen komponentlerin tedariğinde yaşanan zorluklar...



DEVLET DESTEĞİ MORAL VERDİ

Yılın ilk iki ayına olumlu bir başlangıç yaptıklarına değinen Yenigün, iç pazarda salgının etkilerini görmeye başladıkları işaret ederek; “Ne var ki küresel olarak içinden geçmekte olduğumuz bu olağanüstü süreçte hükümetimiz, sanayimizde yaşanan gelişmeleri yakından takip etmiş ve tedbir önerilerimiz konusunda yakın işbirliği ortamı oluşturmuştur. Cumhurbaşkanı’mızın açıklamış olduğu Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi, Türk otomotiv sanayicilerini memnun etmiş olmakla birlikte paketin detaylarının hızlıca açıklanması bizler için kritik öneme sahip. Üretim ve ticari faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanmasının ötesinde, bu süreçte en önemli önceliğimiz çalışma ortamlarında gerekli tüm önlemleri alarak, çalışma arkadaşlarımızın en düşük risk seviyesinde çalışmalarını sağlamak olmuştur. Tüm şirketlerimiz bu süreci başından beri örnek şekilde yönetiyorlar” şeklinde konuştu.