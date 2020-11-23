Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili değerlendirmeler de bulunan Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş Captur’ın sınıfında herkesin beğenisini kazanmış öncü bir model olduğunu belirterek; “Zenginleşen kişiselleştirme seçenekleri, premium segmentte yaklaşan iç kalite ve konforu, üst seviye teknolojisi ve yeni motor gamı ile rekabetin arttığı sınıfta başarısını daha da ileriye taşıyacak bir model” ifadelerini kullandı. Türkiye otomotiv pazarının son 2 ayında aynı ritimde devam etmesi durumunda 750-800 bin seviyeleri öngören Çağdaş; “Binekte sürdürülebilir başarımızdan çok mutluyuz. Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk üç modelinin ikisi Renault markasına ait. Yılın başında Türkiye pazarına sunduğumuz Yeni Clio segmentinin açık ara en çok tercih edilen otomobili. Clio gibi Türkiye’de OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen Megane Sedan da en çok satan 3. model olarak başarımıza önemli katkı veriyor. Özellikle Avrupa pazarında pandemi kaynaklı küçülme döneminde Bursa'daki fabrikamızın iç pazara araç tedarikinde önemli desteği oldu. 20 yıldır elde ettiğimiz binek otomobil liderliğini, 2020 yılının ilk 10 ayında da birlikte tecrübe ettiğimiz olağanüstü pandemi sürecine rağmen korumaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.