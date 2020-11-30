Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Tamamen yenilenen dördüncü nesil Yaris Türkiye’de satışa sunuldu. Yüksek teknolojilerle donatılan araç; benzinli modelde 209.100 TL, hibrit versiyonda ise 299.200 TL’den başlayan fiyatlarla showroomlarda yerini aldı. Düzenlenen online lansman toplantısında değerlendirmeler yapan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO’su Ali Haydar Bozkurt, B sınıfında hızla artan bir satış grafiği gördüklerini belirterek “Tamamen yenilenen Yaris’in benzinli ve hibrit versiyonuyla daha düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerlerine ulaştık. Dördüncü nesil hibrit motorumuz, şehir içinde daha fazla elektrikli sürüş olanağı sunarken, bir önceki modele göre yüzde 20 daha az yakıt tüketimi sağlıyor” dedi. 2020 yılı için 400 adetlik Yeni Yaris satışı hedeflediklerini belirten Bozkurt “2021’de toplam 2100 adetlik Yeni Yaris satışı gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Yılın bitmesine 1 ay kala yoğun talep devam ediyor. Sektörün 750 binlik beklentisi eğer tedarik ile ilgili sorun yaşanmazsa 800-900 bin adetlere bile ulaşabilir” ifadelerini kullandı. Bozkurt, son verilere göre Avrupa tarihinde ilk kez hibrit, şarjlı hibrit ve elektrik motorlu araç satışlarının dizeli geçtiğini belirterek “Avrupa’da dizelin payı yüzde 27’ye gerilerken, ülkemizde bu oran yüzde 75’lerden yüzde 40’lara indi. Binek otomobilde dizel motor seçeneğini kaldıran Toyota, ürün özellikleri sebebiyle artık pozitif ayrışmaya başlayan bir marka konumunda” dedi.

Yeni Yaris’te kullanılan hibrit motor 3 silindirli ve 1,5 litre hacmi ile ön plana çıkıyor. Avrupa yollarına uyacak şekilde geliştirilen Yaris’in hibrit sistem gücü yüzde 16 artırılarak 116 HP’ye ulaşırken, araç sadece elektrik motoruyla yapılan sürüşlerde 130 km/s hıza çıkabiliyor. Elektrikli ünite şehir içi yollarda daha fazla menzil sunarken aracın CO2 emisyonu 86 g/km’ye kadar indi ve WLTP çevriminde yakıt tüketimi bir önceki modele göre yüzde 20 iyileştirilerek 2,8 lt/100 km olarak ölçülüş durumda. Yaris, hibrit motorun yanı sıra 1,5 litrelik tamamen benzinli Dynamic Force motoruyla da tercih edilebilecek. 125 PS güç ve 153 Nm tork üreten 3 silindirli motor, 6 ileri manuel şanzıman veya W-CVT şanzıman ile alınabilecek.