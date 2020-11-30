Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, "Satışlarda bu yıl 800 binli adetlerin konuşulduğu bir sene oldu. Ancak gelecek yıl üretimle ilgili hiçbir sıkıntı olmasa dahi faizlerle, kurun geldiği seviyeyle pazarın 700 binleri ancak bulabileceğini iyi ihtimalle düşünüyoruz." dedi.

Bozkurt, Türkiye pazarına sunulan yeni Yaris ile ilgili online lansmanda yaptığı konuşmada, otomotiv sektöründeki satışlarda 2020'de 800 binli adetlerin konuşulduğu bir sene olduğunu söyledi.

Bozkurt, "Hatta 850 bini bile zorlayabilir. Ancak gelecek yıl üretimle ilgili hiçbir sıkıntı olmasa dahi faizlerle, kurun geldiği seviyeyle pazarın 700 binleri ancak bulabileceğini iyi ihtimalle düşünüyoruz. Çünkü 2018 yılından beri filo ve perakendede ötelenmiş bir talep vardı. Onun etkisini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Pandemi sonrasında insanların özel araç kullanma isteği ve ihtiyacının doğduğuna dikkati çeken Bozkurt, şunları kaydetti:

"Bunların da etkisini üst üste toplayınca bir ralli başladı. İkinci el araçların da fiyatı yükselince insanlar elindeki ikinci el aracını bu fırsattan istifade, yenisiyle değiştirmek için bu dönemi araç yatırımlarıyla geçirdiler. Önümüzdeki yıl ise bütün bu etkileri üst üste koyduğumuz zaman ben bu yılın bir tık altında bir pazar hızı olacağını düşünüyorum. Gelecek yıl üretimle ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmasa dahi pazarın bu yıldan biraz daha düşük olmasını bekliyoruz. Bu yılla ilgili şu anda potansiyel 800 binin üzerini gösteriyor. Ancak her şeyin üretime bağlı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Tedarik eğer yetişirse bu sene pazar 800 bini geçebilir. 750 binin altına düşeceğini zannetmiyoruz. Tabii üretim pandemiye bağlı olarak durma noktasına gelmez ise..."

"Dizel satışları yüzde 40'lara geriledi"

Ali Haydar Bozkurt, Toyota olarak ürünlerinin özellikleri sebebiyle pozitif ayrışmaya başlayan bir marka olduklarını belirterek, "Dünyaya ve Avrupa'ya baktığınızda, emisyon normlarıyla ilgili yeni düzenlemeler geldi. Dizeller artık bitti. 2018 senesinde Türkiye'de ilk biz bıraktık dizel satışını. Bugün bakın, dizel satışları yüzde 40'lara geriledi ki yüzde 75'lerin altına inmezdi. Avrupa'da bugün toplam satışlarda yüzde 27'lere düşmüş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa pazarında ilk defa eylül ayında hibrit ve elektrikli araçların dizellerden fazla pay elde ettiğine işaret eden Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki süreçte Türkiye'de satılacak araçlar da Avrupa emisyon normlarına paralel araçlar olacak. Türkiye, artık birebir emisyonu takip ediyor. Bu konuda erteleme, öteleme söz konusu olmuyor. Bence bu çok doğru bir karar. En son teknolojik ürünlerin Türkiye'de de Türk tüketicisine sunulmasını sağladı. İşte bu nedenle Toyota olarak pazar payımızı artıracağımızı düşünüyoruz. Yani düşen pazara rağmen bizim satışlarımızın gelecek yıl artacağını biliyoruz. Çünkü Corolla Hybrid, Corolla zaten lokomotiflerimiz...

Bugünden 2021 yılı için sadece filo olarak 28 bin adet sipariş aldık. Bunlar 8-10 müşteriden aldığımız siparişler. Bu da gösteriyor ki biz, seneye pazar bir miktar düşse dahi bu yıldan daha fazla araç satan bir marka olacağız. Yaris için de öyle... Yaris için bahsettiğim 2 bin 100 adetlik rakam, gelecek sene pazar büyüklüğü içerisinde ve mevcut fiyat pozisyonuna baktığımızda bizim için hiç zorlanmadan başarabileceğimiz adetlerdir. Hatta biz bunun iki katını da çok rahat satabiliriz diye düşünüyoruz."

"B segmenti hızla artan bir satış grafiği çizdi"

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO'su Bozkurt, özellikle B segmentinin Avrupa başta olmak üzere Türkiye'de de hızla artan bir satış grafiği çizdiğini belirterek, "Baştan sona en küçük parçası dahi yenilenen Yaris ile birlikte bu segmentte iddiamızı yine çok güçlü bir şekilde ortaya koyacağız. Bu sınıfta tasarımı, donanımı, teknolojisi, sürüş keyfi ve güvenlik özellikleriyle öne çıkacak olan Yeni Yaris, Toyota'nın itici gücü olacaktır." dedi.

Yeni Yaris Hybrid ile birlikte tüm hibrit ürün gamını da tamamen yenilenmiş olduklarını anlatan Bozkurt, "Tamamen yenilenen Yaris'in benzinli ve hibrit versiyonuyla daha düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerlerine ulaşıldı. Dördüncü nesil hibrit motora sahip yeni Yaris, şehir içinde daha fazla elektrikli sürüş olanağı sunarken, bir önceki modele göre yüzde 20 daha az yakıt tüketimi sağlıyor. Bu verimlilik çok yüksek rekabetin bulunduğu bu sınıfta hem markamıza hem de yeni Yaris’i tercih eden kullanıcılara büyük avantaj sağlayacaktır. Bununla birlikte 2020 yılı için 400 adetlik yeni Yaris satış hedefimiz bulunuyor. 2021 yılında ise benzinli ve hibrit olmak üzere 2 bin 100 adetlik yeni Yaris satışı gerçekleştirmeyi öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

Bozkurt, yılın tamamlanmasına bir ay kala talebin yoğun olarak devam ettiğini ve sektörün, bu yılı 750 bin adetlik satışın altında kapanmasını beklemediğini ifade ederek, "Yılın tamamlanmasına bir ay kala eğer tedarik ile ilgili yeni bir sorun yaşanmazsa toplam pazar 2020 sonunda 800-900 bin adetlere bile ulaşabilir. Bu potansiyeli görüyoruz ancak üretimin sekteye uğramaması ve tedarikin aksamaması gerekir." dedi.

"Üretimin yeniden durmasıyla ilgili endişeleri halen taşıyoruz"

Pandeminin seyrine bağlı olarak üretimin yeniden durmasıyla ilgili endişeleri halen taşıdıklarını aktaran Bozkurt, "Dünyanın farklı ülkelerindeki birçok tedarikçinin ürettiği binlerce parça içinden otomotiv sisteminin devamlılığı için tek bir parça bile hayati önemde. Dünya genelinde vaka sayısının artışlar göstermesiyle birlikte üretim ve satış planlaması yapanlar çok zorlanıyor. Ancak şu ana kadar yapılan planlamayla üretim tarafının tüm dünyada mevcut şartlara göre yine de başarılı olduğunu görüyoruz. Ancak bulaşma hızının da arttığı bugünlerde risk halen sürüyor. Bu nedenle sadece bizim sektörümüzde değil, tüm sektörlerde benzer bir endişe var. Üretimin tekrar durma ihtimali, eğer vaka sayısı kontrol edilemezse, maalesef söz konusu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bozkurt, pandemi döneminde çevreye zarar vermeyen araçların büyük önem kazandığını ve ayrı bir değer oluşturduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gelecek yıl satışlarımız arasında hibrit modellerimiz de çok önemli bir yer tutacaktır. Önümüzdeki süreçte hibritle ilgili farklı bir uygulama, açıklanacak herhangi bir teşvik söz konusu olursa o zaman hibrit modellerin satışları da hızlanacaktır. Genel anlamıyla vergi sisteminin artık yeni teknolojileri anlatan bir sistemle değiştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Artık insanlarımızın hem yakıt tasarruflu hem de çevreye zararsız yeni teknoloji ürünü araçları kullanmayı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Yeni bir vergi düzenlemesi motor hacmi yerine çevrecilik özellikleri ön plana çıkaran bir yapıda olabilir. Avrupa'da, ABD'de uygulanan sistemler incelenip günümüzün teknolojilerini teşvik eden, bu teknolojilerin önünü açacak, bizi motor hacimleriyle kısıtlamayacak yeni bir vergi yapısına ulaşılabilir"

Bu arada, Toyota, tamamen yenilenen dördüncü nesil Yaris'i Türkiye pazarında satışa çıkardı. Yeni Yaris benzinli 209 bin 100 TL'den, Yaris Hybrid ise 299 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.