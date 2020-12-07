Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomobil satışları, 2020 yılı on bir aylık dönemde geçen yıla göre 67,3 oranında artarken hafif ticari araç pazarı ise %92,8 artış göstererek 139.107 adede ulaştı. Raporda yer alan bilgilere göre Kasım ayında en çok satışı sırası ile 9.968 adetle Fiat, 9.298 adetle Renault, 5.338 adetle VW, 4.493 adetle Toyota ve 4.250 adetle Ford gerçekleştirdi.