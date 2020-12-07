Otomobil satışları, 2020 yılı on bir aylık dönemde geçen yıla göre 67,3 oranında artarken hafif ticari araç pazarı ise %92,8 artış göstererek 139.107 adede ulaştı. Raporda yer alan bilgilere göre Kasım ayında en çok satışı sırası ile 9.968 adetle Fiat, 9.298 adetle Renault, 5.338 adetle VW, 4.493 adetle Toyota ve 4.250 adetle Ford gerçekleştirdi.
Yılın ilk 10 ayında satışlar yüzde 72 arttı
07.12.2020 - 05:06 | Son Güncelleme: 07.12.2020 - 05:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) yayınladığı aylık rapora göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %72 artarak 668.495 adet olarak gerçekleşti.
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751514 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/751514.aspx
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