Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eroldu, bu rakamın 118 bin adetlik kısmını ihracat ettiklerini dile getirerek “Şirketimizin geliri 23 milyar 557 milyon TL olarak gerçekleşirken net kârımız ise 1 milyar 784 milyon TL olarak gerçekleşti” dedi. Eroldu “Gerçekleştirdiğimiz üretim rakamı ile önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer almayı sürdürdük. İç Pazar satışlarımızda yüzde 93’lük yerli üretim payımızı koruduk. Temsil ettiğimiz Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep®, Ferrari ve Maserati markalarımızla 2020 yılında 141 bin 976 adet satış gerçekleştirerek, pazar payımızı yüzde 18,4’e yükselttik. Fiat markamız, 2020 yılında da Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının liderliğini sürdürdü. Satışa sunulduğundan bu yana beş yıldır liderliğini koruyan Fiat Egea da Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili unvanını korudu” açıklamasında bulundu.