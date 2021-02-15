Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Opel Türkiye düzenlediği basın toplantısında yeni marka kimliği ve yeni Crossland modelini tanıttı. Markanın 2021 hedeflerinin de dile getirildiği toplantıda Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, Peugeot, Citrone, DS, Opel gurubu ile Fiat Grubu markalarının ortaklığında ortaya çıkan Stellantis çatısı altında tek Alman marka olduklarına vurgu yaparak “Stellantis yönetimi de marka köklerimize Alman kimliğimize ayrıcalık tanıyor ve destekliyor” dedi. Ürün gamından çekilen Astra sedanın yerini fiyat performans basında Yeni Crossland ile dolduracaklarını işaret eden Girgin “2021’de ayrıca ticari modellerimiz, haziranda satışa sunulacak Yeni Mokka ve grubumuzdan aldığımız güç ile 50 bin adet üzerinde satış ve yüzde 6,6 pazar payı planlıyoruz. Bu çizgide hedefimiz marka sıralamasını altıncı olarak tamamlamak” ifadelerini kullandı. Opel’in yeni kurumsal kimliğinin ilk örneği olan Opel Crossland’i değerlendiren Girgin “Dünyamız değişiyor. Hayatlarımızı sadeleştirdiğimiz ve özümüze döndüğümüz bir dönem yaşıyoruz. Bu yıl satılacak her iki araçtan birinin SUV segmentinden olmasını ön görüyoruz. Müşterilerimizde 2021’den itibaren daha modern bir Alman markası ile karşılaşıyor olacak. Yeni Opel Crossland modelimizde Frankfurt yakınlarındaki Rüsselsheim’daki Opel teknoloji merkezindeki mühendisler tarafından iyileştirmeler yapıldı. Bu sayede araç daha sportif hâle getirildi” dedi.

216.900 TL başlangıç etiketine sahip Yeni Crossland Türkiye pazarına 4 donanım paketi ve 2 motorla satışa sunuluyor. Tüm versiyonlarda standart LED ön farların yer aldığı araçta sınıf standartlarını zorlayan gelişmiş güvenlik sistemleri, yüksek teknolojik donanımlar ve konfor unsurları yer alıyor. Kaput altında ise yüksek verimlilik seviyesine sahip yılın motoru ödüllü 1,2 litre benzinli ve yine yüksek verimlilik değerleri ile dikkat çeken 1,5 litre dizel motor opsiyonları bulunuyor.