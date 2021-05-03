Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili açıklama yapan Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, sahte ekspertiz belgesi nedeniyle mağdur sayısının her geçen gün yükseldiğine dikkat çekti. Emre ülkemizdeki binlerce oto ekspertiz firmasından sadece ortalama 10 kurumsal markanın TSE belgesi almaya hak kazandığını ifade ederek “Hava yastığı patlayan ya da şasi işlemi olan, hatta iki araçla birleştirme gerçekleştirilen ikinci el araçların bilinçli olarak yanlış ölçümle hasarsız gibi gösteriliyor. Sahte raporla tüketiciler dolandırılıyor. TSE belgesi olmayan oto ekspertiz noktalarında alınan raporların herhangi bir hukuki geçerliliği de yok. Araç satın almayı düşünen tüketicilerin bu konuda çok dikkatli olmaları gerekiyor” dedi.