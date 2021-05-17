Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Araç kiralama sektöründe çatı kuruluş olarak faaliyetlerini sürdüren Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi Nielsen iş birliği ile hazırladığı 2021 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Rapora göre, sektör yılın ilk çeyreğinde 4,2 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yaparak Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 10,9’u olan 17 bin 100 adet aracı filosuna kattı. Böylece sektörün aktif büyüklüğü 42,4 milyar TL’ye ulaştı. 2021 yılının ilk çeyrek rakamlarına göre Renault %23,2 payla operasyonel kiralamanın en çok tercih edilen markası oldurken %14,9’la Fiat ikinci, %11,2’yle VW üçüncü ve %11,1 payla Ford dördüncü sırada yer aldı. Raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise sektör parkının %50,7’si kompakt sınıftan oluşurken hafif ticari araçların payı ise %4,3 olarak kaydedildi. Dizel motorların %82,2 ile hâlâ hâkim olduğu sektörde hibrit ve elektrikli araçların payı ise %3,6’ya ulaştı.

Sektörün 2021 yılı ilk çeyrek sonuçlarını değerlendiren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, pandeminin etkilerine değinerek; “Covid-19’un olağan sorunlarının yanı sıra bir de üstüne araç bulunurluğunda, yarı iletkenlerin kısıtlarından kaynaklı, sıkıntılar yaşıyoruz. Haliyle sektör 2021 yılının ilk çeyreğinde 2020 yılı sonuna göre yüzde 3,5 oranında daraldı. Aslına bakarsanız binek otomobil pazarı 2020’de %57,6 büyümüştü. Ve 2021 yılının birinci çeyreğinde de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57 büyüdü. Buna karşın birinci bizim sektörümüz daralma yaşadı. Geçmiş yıllara baktığımızda genelde paralellik var. Bu dönemde bireysel araç kullanım ihtiyacının artmasından kaynaklı pandeminin etkisiyle otomobile yönelik talep halen bireysel talep olarak çok güçlü seyrediyor” ifadelerini kullandı.

Faiz, kur ve ÖTV artışına paralel araç fiyatlarındaki yükselmeye rağmen kiralama bedellerinde aynı oranda artış olmadığına dikkat çeken Ekici; “Avrupa’nın en uygun fiyatlarına sahibiz. Amerika’da günlük kiralamada fiyatlar ortalama dört-beş kat arttı. Avrupa’da da çok ciddi artışlar var. Uzun dönemli kiralama tarafında ise, yüzde 50’lik ÖTV diliminde kalan araçlarda, Avrupa’nın hâlâ çok altındayız” dedi.