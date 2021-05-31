Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili açıklama yapan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO’su Ali Haydar Bozkurt “1970’lerden beri yatırımlarının önemli kısmını çevreci teknolojilere ayıran Toyota, hibrit teknolojisiyle devrim yapmıştır. Bugün geldiğimiz noktada kişisel çevreci hibrit araç talebi özel kurumlara, kamu kurumlarına ve filo taleplerine de yoğun olarak yansımış durumda. Özellikle son dönemde bankalar gibi birçok kuruluşun filo araçları için hibrit otomobil tercihlerinin yoğunlaştığını görüyoruz. Elektrikli ve hibrit araçların vergisel düzenlemelerle daha erişilebilir fiyatlarda olması hâlinde bu araçlara daha fazla bir yönelme olmazı kaçınılmaz. Avrupa'da bu alanda ciddi teşvikler sağlıyor, Fransa ve Norveç gibi ülkelerde düşük vergilendirme, Almanya’da araç alımında nakit desteği gibi hibrit ve elektrikli araçlar teşvik var. Ve inanıyorum ki; bu konu devletimiz tarafından da titizlikle ele alınacaktır” ifadelerini kullandı.