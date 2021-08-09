Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv endüstrisinin temmuz ayı ihracatı yüzde 9 düşüşle 2 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 12,2 oldu.

Haziranda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen ilk 3 marka sırasıyla Fiat, Renault ve Volkswagen oldu.

Otomotivde yükseliş hızla devam ediyor ODD raporuna göre benzinli araç satışlarının dizelleri geride bıraktığı mayıs ayında otomobil pazarı yüzde 72,1, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 61,9 oranında artış gösterdi.