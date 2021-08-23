Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ocak ayından itibaren ekspertize giren yaklaşık 1.500 sıfır kilometre araçtan 100 adedinde boyalı karoser parçası tespit ettiklerini açıklayan Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre "Uzun süre park hâlinde beklemiş belirli sıfır kilometre araçlar nakliye sırasında hasar görebiliyor, başka araçlar çarpabiliyor. En önemlisi ekstra aksesuar adı altında satılan seramik kaplama, boya koruma gibi işlemler yanlış yapılırken tekrar boyama gerekiyor, bazı araçlarda yan sanayi deri döşeme için kapılar sökülüp tekrar takılıyor. Dahası donanımsız araçların albenisi artırmak için yan sanayi deri döşeme yapılırken 4 kapı sökülüp takılıyor. Böyle bir aracı gelecekte satışa çıkardığınızda ekspertizde 4 kapı sök-tak/değişen işlemi çıkacak, ki 30-40 bin TL değer kaybı demek. Günümüzde satıcılar şeffaf yaklaşmadığı için sıfır kilometre bir otomobil satın alırken tüketicilerin dikkatli olmasını ve gerektiğinde TSE belgesine sahip kurumsal markalarda ekspertiz yaptırmasını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

‘Sıfır’ otomobil fiyatları ‘ikinci el’in altında kaldı ÖTV değişikliği ile sıfır otomobillerin fiyatı düştü. Ancak galeride ve fabrikada araç yok. Sektör temsilcileri “2 ay sonrası için gün veriliyor, bu sebeple ‘ikinci el’de yüksek fiyatlar sürüyor” diyor. Bazı modellerin sıfır fiyatları, ikinci el fiyatlarından da ucuz!..

En ucuz sıfır otomobil fiyatları açıklandı Otomobil fiyatlarına Ağustos ayında zam geldi. Her ay otomatiğe bağlanan zamlarla birlikte en düşük otomobil fiyatı da 159 bin 900 bin liraya ulaştı.