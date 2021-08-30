Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhale kapsamında 44 adedi Timişoara Belediyesine, 12 adedi Braşov Belediyesine olmak üzere toplamda 56 elektrikli otobüs teslimatı gerçekleştirecek. Bununla birlikte, bölgeye 19’u hızlı şarj olmak üzere toplam 75 şarj istasyonu kuracak ve 6 yıl boyunca araçların tüm bakım ve garaj işletmesini üstlenerek kapsamlı bir elektrikli toplu taşıma sistemi hizmeti sunacak.

Megane Karsan tarafından üretilecek Oyak Renault, 2022’nin sonundan itibaren geçerli olmak üzere, Megane Sedan üretimi için Karsan ile beş yıllık anlaşma imzaladı.

Karsan'dan Almanya'da yedek parça yatırımı Karsan, Avrupa’daki yedek parça ve satış sonrası servis ağını genişletmek adına önemli bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında, Almanya’nın Nürnberg şehrinde bir yedek parça deposu açacak olan şirekt, ihtiyaç duyulan yedek parçaları Avrupa’nın her noktasına 2 gün içerisinde gönderebilecek.