Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Skoda markasının amiral gemisi modeli olan ve satışa sunulduğu günden itibaren yüksek satış rakamları yakalayan Kodiaq yenilenerek lansmana özel 455 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Düzenlenen basın toplantısına konuyla ilgili açıklama yapan Yüce Auto- ŠKODA genel müdürü Zafer Başar “Kodiaq modelini 2017 yılında satışa sunmaya başladık. Türkiye’de önemli bir yer edindik ve marka olarak bu segmentte çok iddialıyız. Bugün ülkemizde toplam pazarın bu yıl yaklaşık yüzde 35’i SUV segmenti araçlardan oluşuyor. Bizim de toplam satışlarımızın yüzde 33’üne tekabül ediyor. Bu yıl Kodiaq modelinden 1.800 adetlik bir satış gerçekleştirdik ve yıl sonuna kadar yenilenen versiyondan da 700 adet daha getirerek satışını yapmayı planlıyoruz. Yıl sonunda ise 2.500 adet ve üzerinde kapatmayı öngörüyoruz” dedi. Markanın Türkiye’deki performansına değinen Başar “Yıl sonunda yaklaşık yüzde 5’lik bir pazar payı elde edeceğimizi tahmin ediyoruz. Binek otomobil pazarının 2021 yılını 600-650 bin adet civarında kapanacağını öngörüyoruz. Yarı iletken konusu ise her markada olduğu gibi bizi de derinden etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Yenilenen Kodiaq, Türkiye’de her türden beklentiyi karşılayacak Elite, Premium, Prestige, Sportline, RS ve Laurin & Klement Crystal adını alan altı donanım seviyesiyle satışa sunuldu. Üç farklı motor seçeneği bulunan araçta 150 PS güç üreten 1.5 ACT TSI benzinli motor, 4x4 çekiş sistemiyle sunulan 200 PS güç üreten 2.0 TDI dizel motor ve 245 PS güç üreten 2.0 TSI benzinli motor ve tüm versiyonları ise 7 ileri DSG otomatik şanzıman eşlik ediyor. Konfor, teknoloji ve güvenlik konusunda güncel donanımlara ev sahipliği yapan Kodiaq, yeni ön yüz çizgileri ile dikkat çekiyor.

Skoda Kodiaq makyaj ile tazelendi Markanın ilk SUV modeli olarak kısa zamanda global ölçekte başarı elde eden Kodiaq yapılan makyaj çalışması ile tasarım ve teknolojik donanımları açısından yeniledi.

Skoda SUV’da iddiasını koruyor Yedi yıldır üst üste 1 milyondan fazla satış gerçekleştiren Skoda; SUV yelpazesiyle istikrarlı şekilde büyüyor.